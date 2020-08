Du 30 juillet au 5 août, la Belgique a détecté en moyenne 564,4 cas d’infection au coronavirus par jour, selon les tout derniers chiffres publiés par Sciensano dimanche matin. Un nombre en hausse de 19 % par rapport aux sept jours précédents. La moyenne hebdomadaire s’établissait à 567,9 cas par jour samedi. Et en regardant de plus près, 684 cas détectés le mercredi 5 août, contre 688 le mercredi précédent, pour un nombre de tests similaire (24 765 contre 25 355 une semaine plus tôt), est-ce suffisant pour pouvoir dire que nous sommes proches d’un plateau ?