Jean-Pascal Labille, boss de Solidaris, et Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB se sont retrouvés au siège namurois de la mutualité socialiste pour une interview croisée. Entre l’ex-ministre PS et le syndicaliste, les intonations varient peu : le discours est le même.

La ministre Maggie De Block et la N-VA a parlé de "remettre à plat le fonctionnement des mutualités". MR et CDH pointent du doigt la FGTB.

Thierry Bodson : "En 5 ans, on a connu des reculs sociaux importants. La fin de la carrière, aujourd’hui, se situe entre 60 et 61 ans. On va monter l’âge légal à 67 ans, et le combiner à la quasi-impossibilité de prendre sa pension anticipée. Tant qu’il n’y aura pas de solution pour les métiers pénibles, on travaillera tous jusqu’à 67 ans, sauf ceux qui ont la malchance de subir le licenciement collectif d’une grande entreprise. S’il y a un deuxième gouvernement comme la suédoise, ce serait une attaque contre l’existence même des organisations syndicales et des mutuelles. Un de leurs objectifs sera d’en finir ou de les affaiblir très fort."

Vous défendez donc votre existence ?

(...)