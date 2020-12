Les mesures sanitaires sont strictes pour ces fêtes de fin d’année, et tout le monde ne respectera pas la fameuse d’un (ou deux) invité imposée par les autorités. Mais il y a un moyen tout à fait légal d’élargir sa bulle puisque les fêtes en extérieur sont autorisées par groupe de quatre. Une manière pour les couples vivant seuls d’inviter un autre couple, par exemple. Évidemment, la formule n’est pas la plus glamour et tentante en plein mois de décembre, mais il semble que de nombreux Belges vont tenter l’aventure.