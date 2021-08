S'ils disent comprendre qu'il faudra encore patienter pour Bruxelles, ils soulignent l'importance d'une réouverture complète du secteur horeca pour l'économie et la réputation de la capitale. "Nous sommes soulagés des assouplissements dans le secteur horeca flamand et wallon. Depuis le début de la pandémie de covid-19, nous attendions avec impatience de pouvoir à nouveau consommer une bière au comptoir, un symbole important de la culture de la bière en Belgique, et cela deviendra réalité à partir du 1er septembre", commente le directeur de l'ASBL Brasseurs belges, Krishan Maudgal. "Nous espérons que la situation sanitaire de notre capitale évoluera favorablement, de sorte que les assouplissements pour les cafés et restaurants bruxellois puissent suivre bientôt."

Les Brasseurs belges estiment cependant que des mesures de soutien restent nécessaires.