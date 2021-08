Le coup d'accélérateur bruxellois pour augmenter la couverture vaccinale dans la capitale s'étend désormais aussi aux pharmacies. La Commission communautaire commune lance le projet "Pharma-on-tour", qui offre aux Bruxellois la possibilité de se faire vacciner dans leur pharmacie ou à proximité. En région bruxelloise, 40% des habitants n'ont pas de médecin traitant, c'est pourquoi ils font souvent appel aux pharmaciens pour les maux quotidiens et les informations médicales. Lors de la campagne de vaccination, les pharmaciens ont déjà joué un rôle de sensibilisation grâce à leur relation de confiance, et ils ont également pu enregistrer les personnes à vacciner.

Concrètement, la vaccination a lieu dans la pharmacie même ou dans un point de vaccination mobile, un bus ou une tente par exemple, qui est installé devant la pharmacie. Pharma-on-tour visite des pharmacies présélectionnées dans des municipalités où le taux de vaccination est faible. Les deux premières pharmacies se situent dans le Havenwijk à Molenbeek-Saint-Jean et une dans le quartier Colignon à Schaerbeek. Une communication plus détaillée sur la date de lancement de Pharma-on-tour, le planning et les autres pharmacies participantes suivra ultérieurement.