Au coup de sifflet, tout le monde se met en ligne et va se laver les mains. C’est le réflexe quotidien des louveteaux de Faimes en camp de scouts pour dix jours dans les bois de La Fresnaye, aux environs de Hal dans le Brabant flamand, avant de rejoindre le réfectoire. "On insiste sur l’hygiène, notamment des mains", affirme Odile Léonard, alias Kotick - tous les animateurs ont un surnom tiré du Livre de la Jungle. "C’est à peu près la seule chose qui a changé", enchaîne Chil, un autre animateur.

Sous la canopée humide, la joyeuse troupe se mélange et se câline à tout va. "Les petits ne comprendraient qu’on les rejette s’ils veulent un câlin. Ce serait triste pour tout le monde", précise une animatrice du camp. Dans le réfectoire, on passe d’une table à une autre et on s’échange volontiers le pot de confiture. La vie au camp au sein d’une grande famille. Puis vient le grand nettoyage. Par groupes de six, les louveteaux se répartissent les tâches ménagères. La vaisselle est faite minutieusement, les sanitaires luisent après passage. Seuls les baraquements, où "la distanciation est impossible", posent soucis.

Dans les dortoirs mixtes, deux pour les enfants, un pour les accompagnateurs, des estrades en bois superposées accueillent les lits et s’y accumulent les affaires. "C’est dur à nettoyer ici", se plaint une jeune fille. "On enlève les crasses ce matin et on passe le balai cet après-midi", négocie une autre.

La trentaine d’enfants et les six animateurs partent ensuite en forêt pour l’activité du jour, la construction de tanières, tandis que les trois intendants vont faire les courses, masqués, le "seul contact de notre bulle avec l’extérieur". Si chacun se prête volontiers au jeu, tout le monde note que l’ambiance est un peu bizarre cette année.

Les louveteaux (8-12 ans) ont été séparés des baladins (6-8 ans) pour ne pas dépasser la limite de 50 personnes. "On a écrit une lettre aux parents pour les prévenir qu’il pouvait y avoir des risques. À eux d’accepter ou non de nous confier leurs enfants. Il y a entre 15 et 20 louveteaux qui ne sont pas là car les parents craignent de les laisser, ce qu’on comprend", constate Kotick. "Deux copines à moi ne sont pas là car elles ont peur. Elles me manquent même si on s’amuse bien", confie Eau Vive, les enfants sont surnommés en fonction d’éléments de la nature.

Quelques activités se trouvent chamboulées. Il n’y aura pas cette année le traditionnel barbecue de fin de camp avec les familles. Quelques éléments perturbants mais pas de quoi altérer la bonhomie de la troupe. Au sein du camp, on est juste "heureux d’enfin se retrouver", malgré le contexte.