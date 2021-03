Les autorités vont probablement une nouvelle fois resserrer la vis, ce vendredi 19 mars. Un Comité de concertation se réunit de façon anticipée à partir de 15 heures pour trancher de la marche à suivre. S'il était question ce jeudi d'une fermeture des écoles avant les vacances de Pâques, il semblerait que d'autres solutions soient envisagées à l'heure actuelle. Les experts prôneraient plutôt un passage en phase B du lockdown. Ce qui mènerait à un couvre-feu plus strict sur l'ensemble du pays et à une nouvelle fermeture des métiers de contacts. La seule certitude actuellement est que le calendrier de déconfinement est plus que jamais remis en question.Suivez toutes les dernières informations concernant ce nouveau Comité de concertation ci-dessous.