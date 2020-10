L'ONE a communiqué ses relevés hebdomadaires des cas de covid-19 et de mises en quarantaine signalés dans les écoles.

L’augmentation du nombre de nouveaux cas est énorme: on est passé en une semaine de 2091 à 3612 élèves infectés (dont 2702 élèves de secondaire), et de 598 à 1166 membres du personnel.

© ONE



Les augmentations les plus fortes sont constatées dans les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur.

© ONE



L'incidence des cas à l'école est calculée sur une période de 14 jours depuis quelques semaines. Dans le fondamental, elle atteint 587 cas pour 100.000 élèves et elle explose à 1117 cas pour 100.000 élèves dans le secondaire!

Par ailleurs, au moins 17429 élèves et étudiants et 836 membres du personnel ont été nouvellement mis en quarantaine pendant cette semaine-là (on venait respectivement de 9499 et 575 personnes). A noter, en plus, que pour 21% des cas signalés dans les écoles, le nombre de mises en quarantaine qui en découle n’a pas pu être transmis.

© ONE



Précision importante: au moins 78% des membres du personnel nouvellement mis en quarantaine l’ont été suite à un contact étroit avec un autre membre du personnel infecté.

Il faut rappeler que les chiffres correspondent aux cas communiqués. Une partie passe certainement sous les radars. En outre, l'ONE explique que vu la surcharge de travail, les services PSE et PMS n'ont pas pu transmettre l'ensemble de leurs données. On n'a donc qu'une vue très partielle de la situation.