Tous les centres de vacances Center Parcs et Sunparks, en Belgique, ferment leurs portes à partir de vendredi, indique le gestionnaire des parcs. Toute personne se rendant dans l'un des parcs est priée de rentrer chez elle.

Il s'agit des Center Parcs d'Erperheide, De Vossemeren et Les Ardennes et des Sunparks Kempense Meren, De Haan et Oostduinkerke. Les parcs resteront fermés jusqu'au 3 avril.

Les domaines comptent chacun entre 500 et 800 maisons de vacances, selon un porte-parole de l'entreprise. La société informera ses clients par message ou email et demande pour l'instant de ne pas la contacter par téléphone.

Les parcs français, néerlandais et allemands du groupe restent eux ouverts. Les visiteurs belges qui ont une réservation peuvent donc bien s'y rendre.

Quant à Landal Greenparks, qui compte trois villages de vacances en Belgique (aux lacs de l'Eau d'Heure, à Trois Ponts et à Zutendaal), aucune décision n'a encore été prise sur une éventuelle fermeture.