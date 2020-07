Les principaux centres commerciaux de Belgique ont vu leur fréquentation progresser de manière sensible au mois de juin par rapport à mai dernier.

Il y a ainsi eu 7.429.309 personnes qui en ont arpenté les allées et les magasins, communique lundi le BLSC, le Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers, qui en regroupe les 24 les plus importants. Les près de 7,5 millions de visiteurs constituent une diminution de 23,95% par rapport à juin 2019, mais représente par contre une amélioration importante comparativement à la période du 11 mai jusque fin de ce même mois, où la différence avec l'an dernier était de -35%. Pour rappel, entre mi-mars et presque mi-mai, tous les magasins non alimentaires ont obligatoirement dû rester fermés dans le cadre du confinement.

Les variations sont également importantes entre les différents shoppings, note BLSC. Selon l'organisation, la limitation jusque fin juin de devoir faire son shopping seul et pas en famille ou entre ami(e)s a eu un impact important et les paniers moyens d'achats ont été plus conséquents.

Parmi les 24 centres commerciaux de BLSC, on retrouve l'Esplanade (Louvain-La-Neuve), Docks Bruxsel, City 2 (Bruxelles), Médiacité (Liège), Les Grands Prés (Mons), Woluwe Shopping Center (Bruxelles), les Galeries St-Lambert (Liège), ou encore Rive Gauche (Charleroi).