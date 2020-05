Les activités pourront reprendre dès le 25 mai à condition de respecter un protocole précis

Dans un courrier adressé mercredi à l’ensemble des associations de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre Valérie Glatigny (MR) annonce que les activités des organisations de jeunesse et des centres de jeunes seront à nouveau autorisées dès le lundi 25 mai, à condition évidemment de respecter un certain nombre de règles bien précises.

Ainsi, les enfants atteints d’une maladie chronique ne pourront pas participer sans l’accord de leur médecin traitant et les enfants et animateurs ayant présenté des symptômes de la covid19 7 jours avant la reprise des activités seront exclus.

Les règles à observer en matière de distanciation seront identiques à celles qui sont d’application dans les écoles : pas plus de dix personnes par groupe et distance d’1,5 mètre à respecter entre les participants pour ne citer que ces deux mesures.

Les contacts avec des personnes extérieures aux groupes seront proscrits. Les activités en plein air devront être privilégiées. Les jeunes et les enfants devront amener leur pique-nique.

“Les activités sont importantes pour les jeunes en termes de socialisation, de créativité, de citoyenneté et de solidarité. Le risque zéro n’existe pas mais celui d’être infecté pour les enfants et pour les jeunes est très faible. C’est confirmé par la recherche et par les experts. Il est important de bien le faire savoir pour les enfants, les parents et les organisateurs des activités avant les vacances et durant celles-ci”, indique Valérie Glatigny.

Les activités devront être accessibles à tous les enfants y compris aux enfants porteurs d’un handicap.

Un masque sera fourni à chaque animateur ainsi qu’une affiche reprenant les gestes barrière à placer à l’entrée de chaque association.

“Nous comptons sur chaque responsable et animateur pour mettre le protocole en pratique le mieux possible en tenant compte de la sécurité sanitaire et de l’intérêt des enfants au vu de la crise actuelle”, précise la ministre.

À ce stade les stages, séjours et plaines ne sont pas encore concernés par une réouverture prochaine. Les réunions scouts non plus.