En Wallonie comme dans le reste du pays, les retards et l’incertitude dans la livraison des vaccins impactent le calendrier de vaccination. "On a vacciné tous les résidents et une partie du personnel des maisons de repos avec une première dose. La vaccination doit y être terminée, avec la seconde dose, pour mars. Une autre phase a débuté dans les hôpitaux le 18 janvier", nous indique la porte-parole de Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé. Constat : la vaccination dans les hôpitaux se déroule plus lentement que prévu...