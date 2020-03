Ils cherchent des bénévoles pour faire face à l’afflux de jeunes animaux.

Vous avez toujours rêvé de biberonner un jeune hérisson, de nourrir un bébé renard ou de donner à manger à des oisillons tombés du nid ? Contactez sans attendre le centre de revalidation pour faune sauvage (Creaves) le plus proche de chez vous. Ces centres qui viennent en aide aux animaux de nos forêts sont en effet à la recherche de bénévoles pour assurer la prise en charge des animaux qu’on leur confie.

"Sans bénévoles, on ne s’en sortirait pas. Dès le printemps, on nous amène des dizaines d’animaux par jour. Pour nourrir toutes ces bouches, on n’a pas le choix, les bénévoles sont indispensables. Si vous prenez les jeunes mésanges tombées du nid, vous êtes obligés de les nourrir toutes les demi-heures. Sans ça, elles ne survivraient pas", explique Janine, qui a été responsable du Creaves d’Héron pendant 15 ans.

"On est à la recherche de bénévoles toute l’année mais au printemps, on a besoin d’encore plus d’aide. Cette année, on propose même aux personnes intéressées de faire de l’écovolontariat. Au lieu de s’investir sur du long terme, elles peuvent venir pour de plus courtes périodes. On peut voir ça comme une sorte de stage", détaille Nadège Pineau, soigneuse au centre de revalidation bruxellois de la Ligue royale pour la protection des oiseaux (LRBPO).

Si le contact avec les animaux sauvages fait rêver de nombreuses personnes, il faut garder à l’idée que les bénévoles doivent accomplir des tâches ingrates comme le nettoyage des cages et l’entretien des locaux. Ils doivent également garder une distance avec les animaux recueillis afin qu’ils ne s’habituent pas au contact avec les humains. Par contre, les bénévoles ne doivent pas disposer d’un titre ou d’un diplôme particulier.

"Il n’y a pas de prérequis demandés. Il faut juste avoir conscience qu’on travaille avec des animaux sauvages et qu’ils doivent le rester", précise Nadège Pineau.

Les candidats peuvent compléter un formulaire en ligne ou s’adresser directement aux refuges.