Cela permettra aux personnes qui ont été vaccinées dans ces régions avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des Médicaments (EMA) de venir en Belgique sans problème, également pour des voyages non essentiels, comme convenu lors du dernier Comité de concertation (Codeco), a précisé M. Vandenbroucke (Vooruit) dans un communiqué.

Toutes les adaptations nécessaires à l'application pour scanner et au backend pour pouvoir lire et valider les certificats émis en Angleterre et au Pays de Galles ont été effectuées. À l'inverse, les Belges entièrement vaccinés peuvent se rendre au Royaume-Uni depuis début août.

Et donc, à partir de maintenant, c'est aussi le cas pour les Anglais et les Gallois qui veulent venir dans notre pays, a souligné M. Vandenbroucke

Selon lui, le certificat britannique a exactement la même structure et le même contenu que le Digital Covid Certificate de l'Union européenne (DCC).

Ainsi, une personne vaccinée en Angleterre ou au Pays de Galles peut accéder au territoire européen avec un certificat britannique numérique ou papier (qui a le même aspect qu'un DCC), sans le convertir en un DCC de l'UE, délivré par un État membre de l'Union, a précisé le ministre.