À quatre ans seulement, Jack a déjà participé à trente compétitions canines. Et, d’après sa maîtresse, Lisa, il rafle littéralement tous les prix. "C’est un champion", nous dit-elle en peignant la moustache de son Airedale Terrier avant qu’il ne monte sur le ring.

Lisa et Jack ont fait la route depuis Dortmund en Allemagne pour assister au Dogshow, célèbre concours de beauté pour chiens mis sur pied par la société royale Saint-Hubert et qui se tient ce week-end dans les Palais 3 et 4 du Heysel.

(...)