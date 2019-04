L'institut Vias a mené une enquête sur le comportement des usagers de la route dans onze pays européens.

Il en ressort que les Belges font parties des conducteurs les plus agressifs d'Europe. A coup de klaxons, ou en collant son pare-choc à l'arrière de la voiture, les usagers de la route font tout pour se dégager le passage, en Belgique plus qu'ailleurs sur le Vieux Continent. "Notre trafic est de plus en plus chargé. Cela se traduit de plus en plus par des comportements de conduite agressifs et inappropriés. Des agressions verbales, par exemple. La négligence est la source de nombreux accidents. C'est généralement dû à l'utilisation du téléphone portable au volant. D'autres facteurs entrent en ligne de compte (le réglage du GPS en conduisant). Ces deux phénomènes deviennent de plus en plus courants et méritent notre attention. Nous devons continuer à sensibiliser les conducteurs aux dangers pouvant découler de ce comportement", explique Karin Genoe, la PDG de Vias.

En effet, 63% des Belges klaxonnent afin d'exprimer leur mécontentement. Les Espagnols sont les seuls à utiliser cette technique plus fréquemment (66%). De plus, 6 conducteurs sur 10 insultent d'autres usagers de la route. Les Grecs et Italiens font pire.

Un Belge sur trois "colle" la voiture qui est juste devant lui de façon délibérée. En Grèce, un conducteur sur deux le fait.

Téléphone au volant: la Belgique mauvais élève

Un autre fait inquiète l'Institut Vias: l'usage du téléphone au volant. Un Belge sur 10 a déjà eu un accident car il utilisait son portable au volant. Ce pourcentage a doublé en une année! Si un usager de la route sur deux déclare utiliser un kit mains libre, un belge sur trois lit ses messages ou ses emails au volant.

Une autre pratique inappropriée est d'installer son GPS durant la conduite du véhicule. Ce phénomène est fréquent puisqu'un Belge sur deux le fait.