À côté des "vaccibus", du pass sanitaire et de la tournée dans les magasins, voici des solutions concrètes et accessibles pour limiter la quatrième vague dans la capitale.

Le pass sanitaire bientôt élargi, la vaccination dans les magasins et les écoles, la tournée des vaccibus dans certains quartiers. Autant de moyens développés pour booster la vaccination à Bruxelles, où la couverture vaccinale reste insuffisante. Un moyen également de limiter l’ampleur de la quatrième vague de patients Covid à l’automne. Mais, selon le Pr Michel Goldman, immunologiste et président de l’institut pour l’innovation en santé à l’ULB, les techniques mises au point par les autorités bruxelloises sont déficientes. Le professeur liste ainsi cinq moyens concrets pour sauver le "patient" Bruxelles.

1) Vacciner tous les seniors et personnes avec comorbidités qui ne le sont pas encore. "L’objectif doit être de 100 %", clame-t-il. "Les vaccibus, c’est bien, mais il est aujourd’hui essentiel de protéger ceux qui risquent encore de mourir du Covid à ce jour, que ce soit les gens non vaccinés ou ceux qui sont vaccinés mais qui ne sont pas ou plus protégés par le vaccin. Leur nombre va augmenter de semaine en semaine, il est donc important d’agir aujourd’hui. Dans cette catégorie, il faut aussi prendre en compte les seniors avec comorbidités en vue de la troisième dose."