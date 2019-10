Pour la quatrième année consécutive, l'agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) organise un "Quiz de la Route", une activité ludique qui permet aux citoyens de rafraîchir leurs connaissances en matière de sécurité routière.

Disponible dès ce mardi, le quiz restera en ligne jusqu'à fin octobre. Les participants sont invités à répondre à quinze questions à choix multiples qui portent sur des sujets liés au code de la route, à la sécurité routière, à la mobilité, etc. Ils disposent de 40 secondes par question, avant que la bonne réponse ne s'affiche accompagnée d'une explication.

L'an dernier, quelque 56.000 personnes s'étaient prises au jeu. Plus de 70% d'entre elles avaient obtenu un score de 11/15 ou plus, alors qu'en 2017, un peu plus de la moitié (52%) seulement avaient atteint ce score.

Pour l'AWSR, il est nécessaire de se remettre régulièrement à niveau en matière de sécurité routière car la législation évolue. "Des questions au sujet des derniers changements ont d'ailleurs été ajoutées", précise-t-elle.

Les entreprises sont également invitées à participer. A ce jour, une septantaine d'entre elles se sont préinscrites.

À partir d'un score de 11/15, les participants peuvent tenter de remporter un chèque-voyage de 1.000 euros ou l'un des autres prix, comme des trottinettes électriques, des abonnements à un journal, des stages de conduite, des assistances vélo, etc.

La participation au quiz, également disponible en néerlandais, se fait uniquement en ligne (via http://www.quizdelaroute.be), elle se terminera le 31 octobre à 23h59.