Les clients de Thomas Cook Belgique ne pourront pas partir en voyage mardi, a regretté lundi soir la branche dans la foulée de la faillite soudaine du voyagiste britannique Thomas Cook. Plus tôt dans la soirée, Brussels Airlines avait annoncé annuler deux vols aller-retour vers la Tunisie prévus mardi.

Thomas Cook Belgique "regrette vivement" qu'à la suite de la décision de Brussels Airlines, "les vacances de ses clients (via Thomas Cook et Neckermann, NDLR) qui devaient partir mardi ne puissent pas continuer". Le tour-opérateur précise que tous les forfaits sont assurés par le Fonds de Garantie. Brussels Airlines a décidé d'annuler les vols opérés exclusivement pour le compte du tour-opérateur à savoir depuis et vers Enfidha et Djerba en Tunisie. La compagnie aérienne justifie ces annulations par "la situation financière difficile de Thomas Cook Belgique" et le fait que "le tour-opérateur ne peut pas honorer ses arriérés de paiement des dernières semaines". Près de 10.000 Belges sont actuellement en vacances réservées via Thomas Cook Belgique. Mardi soir, le SPF Affaires étrangères a ouvert un numéro d'urgence pour ces clients belges en difficulté à l'étranger (+32 2 501 40 00). Partout dans le monde, les clients du voyagiste en faillite subissent des perturbations. Une grande opération de rapatriement est organisée par le Royaume-Uni, aux frais du contribuable. Tous les vols Thomas Cook sont annulés aux Pays-Bas mardi, en revanche les vols devraient reprendre en Scandinavie. Le Maroc a mis en place lundi une cellule de crise pour "suivre et encadrer le rapatriement de milliers de clients" Thomas Cook.

Le fonds de garantie conseille aux clients de ne plus verser d'argent à Thomas Cook

Sur son site internet, le fonds de garantie voyages conseille mardi aux clients de Thomas Cook Belgique de ne plus effectuer un seul paiement vers l'entreprise, comme un acompte ou un solde restant pour un voyage déjà réservé. S'ils venaient à le faire, le fonds pourrait leur refuser le remboursement. Bien que Thomas Cook ne soit pas officiellement en faillite, le fonds de garantie voyages a constaté mardi "l'insolvabilité financière" du groupe et peut donc agir.

Le fonds donne pour l'instant priorité aux voyageurs qui se trouvent à l'étranger. Il s'agit avant tout de 350 clients de Thomas Cook Belgique en Tunisie qui ont vu leur vol retour annulé par Brussels Airlines. Les autres dossiers seront traités chronologiquement, suivant les dates de départ. Le fonds invite les personnes concernées à consulter son site internet, régulièrement mis à jour, et prévient qu'il s'occupera de tous les dossiers, mais que "le traitement de ceux-ci prendra du temps".

Les personnes ayant réservé un futur voyage auprès de Thomas Cook peuvent dès aujourd'hui soumettre une demande d'intervention auprès du fonds.

Les clients actuellement à l'étranger sont priés de ne pas organiser leur vol retour de leur propre initiative. Les nouveaux billets ne seront en effet pas remboursés par le fonds, qui rappelle également qu'en aucun cas les clients ne doivent repayer leur voyage. En cas de problèmes avec "votre hôtelier ou un autre fournisseur de services pour votre voyage", le centre de crise des Affaires étrangères peut être contacté au 0032/2.501.40.00.

Test-Achats renforce son dispositif avec un numéro gratuit

L'organisation de consommateurs Test-Achats lance mardi, à partir de 9h, un numéro gratuit pour les personnes ayant des questions sur la situation chez Thomas Cook. Le numéro pour les francophones est le 0800/50.104 et pour les néerlandophones 0800/50.450.

"ne payez, en aucun cas, des coûts supplémentaires aux hôteliers", conseille Wouter Beke

(Le ministre en charge des consommateurs, Wouter Beke, a appelé mardi les voyageurs de Thomas Cook à ne payer aucun montant supplémentaire aux hôteliers. Ces frais ne seront pas couverts par le fonds de garantie, a-t-il expliqué dans l'émission de Ochtend sur de la VRT-radio.

Lundi soir, Brussels Airlines a décidé d'annuler 4 vols opérés pour le compte de Thomas Cook vers et depuis la Tunisie, bloquant au sol quelque 350 touristes. Dans le même temps, plusieurs voyageurs ont fait état d'hôteliers leur demandant de payer une deuxième fois leur séjour, Thomas Cook ne leur ayant pas versé les sommes dues. Les montants réclamés dépassent parfois le millier d'euros. Mardi, le ministre en charge du dossier a appelé les touristes à ne pas répondre à ces sollicitations. Le fonds de garantie voyage peut en effet rembourser les voyageurs dont les vacances ont été annulées ou rapatrier ceux qui sont bloqués à l'étranger mais n'interviendra pas dans le remboursement de frais supplémentaires, a-t-il affirmé. "Ce sont des situations terribles. Les hôteliers profitent de la situation difficile dans laquelle se trouvent les touristes. Je n'ai qu'un conseil à donner aux voyageurs: n'accédez pas à ces demandes", a déclaré Wouter Beke (CD&V). Un discours également tenu par Mark De Vriendt, le directeur du fonds de garantie. Ces frais supplémentaires réclamés par les hôteliers "sont complètement contraires aux règles de droit. Les voyageurs concernés doivent s'adresser aux autorités locales ou à l'ambassade", a-t-il expliqué. Sur son site internet, le fonds conseille également aux touristes de ne pas réserver, à leurs frais, un vol retour, au risque de ne pas être remboursés.





Thomas Cook Nederland fait pareil pour les vols au départ des Pays-Bas

Les touristes qui devaient partir mardi avec le tour-opérateur Thomas Cook Nederland ne pourront pas prendre l'avion, annonce lundi soir la branche néerlandaise du voyagiste britannique qui a déposé le bilan plus tôt dans la journée.

Ce sont surtout des voyages à destination du sud de l'Europe depuis Schiphol et Eindhoven qui sont concernés. Les voyageurs dont le départ est prévu mercredi doivent se tenir informés via les différents canaux de l'entreprise.

Il n'est pas encore question de faillite pour Thomas Cook Nederland, selon le porte-parole, alors que des discussions sur les paiements sont prévues mardi.