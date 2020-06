Le député wallon (MR) et président de club de football, Philippe Dodrimont, a demandé à la ministre un assouplissment des règles administratives concernant l'octroi des subventions distribuées par l'ADEPS aux clubs sportifs.

Chaque année, les organisateurs de stages sportifs estivaux affiliés à l’ADEPS introduisent une demande de subventions auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette dernière doit être réalisée quatre mois précédant le stage. Mais cette année, avec le contexte imposé par l’épidémie de Covid-19, les clubs et les asbl se sont retrouvés dans une impasse étant donné que les stages étaient interdits à l’époque du confinement.



Pour tenter de faire évoluer cette situation, le député MR Philippe Dodrimont va donc interroger en urgence Valérie Glatigny, la ministre des Sports, ce mercredi matin. “Je voulais attirer l’attention de l’administration via la ministre Glatigny sur un problème difficilement soluble car l’ADEPS campe sur ses positions pour le moment. Lorsque les clubs sportifs organisent des stages conformément aux conditions de l’ADEPS, c’est-à-dire avec des moniteurs diplômés, ils peuvent en effet toucher 500 euros par stage. Mais au-delà de la qualité des moniteurs diplômés, il faut déclarer quatre mois à l’avance la planification de ces stages. A côté de mes fonctions politiques, je suis président d’un club de foot et après avoir pris contact avec l’ADEPS à ce moment-là, on a pris contact avec eux et on nous a dit que les règles d’interdiction étaient préconisées. Il n’était pas possible d’organiser de stage à cette période vu qu’on entrait en plein confinement, on a donc attendu que la situation s’éclaircisse”, raconte-t-il.

Philippe Dodrimont, député wallon (MR) et président de club de football. © DR



"Le secteur a vraiment besoin de cette aide"

Dès le début du déconfinement, le président du Royal Aywaille Football Club, un club de football situé dans la province de Liège, est revenu à la charge. “On a attendu que que ce soit à nouveau autorisé, et c’est le cas depuis le mois de juin. On s’est tourné vers l’ADEPS pour rentrer nos dates qui pouvaient être enfin arrêtées, tout en limitant le nombre de stagiaires et en se conformant aux dispositions afin de respecter les distances et pour que les gamins puissent se rendre dans les vestiaires, c’est toute une organisation à revoir, qui est onéreuse. De plus, les conditions imposées limitent le nombre de participants et donc les recettes finales. Pour ces raisons, il est très frustrant et illogique que l’ADEPS nous réponde que nous nous ne pouvons pas toucher cette aide car nous n’avons pas introduit la demande quatre mois auparavant, sachant que ces aides représentent un coup de pouce non-négligeable pour tout le secteur”.

Ces stages sportifs estivaux constituent également une bouffée d'air pour les enfants, et certaines structures se voient actuellement menacées. Le député MR interpelle donc ce matin la ministre Glatigny en séance plénière. “L’idée sera de lui demander une forme de souplesse administrative en supprimant cette imposition astronomique cette année afin de valider les subsides, on compte sur le bon sens de la ministre pour rétablir cette situation, tout en sachant que personne ne pouvait anticiper les événements actuels”.

De plus, les aides octroyés au secteur sportif ne comblent pas tous les manques., conclut Dodrimont.