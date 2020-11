Cette photo, c'est celle de Maria Del Rio, animatrice à succès sur Radio Contact et RTL-TVI. On y voit la présentatrice faire un selfie avec la coiffeuse et la maquilleuse du groupe RTL. Un selfie qui a du mal à passer à l'heure où les métiers de contacts (esthéticiens, coiffeurs, maquilleurs,...) sont toujours interdits.

Ce que les internautes n'ont pas manqué de souligner. "Ah ? En télé, on peut avoir une maquilleuse et une coiffeuse?, interroge l'un d'entre eux. A moins qu'elles ne soient infirmières. Pensées émues à tous ceux et celles qui ne peuvent pas travailler car vous ne passez pas à la télé."

Un autre internaute continue : "Apparemment, le méchant virus n'aime pas les plateaux de télévision. Les coiffeurs et les esthéticiennes qui y travaillent semblent bénéficier d'une dérogation."

Un troisième embraie : "Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Bravo Maria Del Rio. Visiblement, il y a des esthéticiennes et coiffeuses privilégiées."

Si la photo a choqué, ce qu'elle raconte n'a rien d'illégal. Dans l'arrêté ministériel du 28 novembre dernier, ancrant les restrictions émises vendredi dans la loi, le gouvernement est très clair. Le point 5 du paragraphe 3 de l'article 4 précise que "les salons de coiffure et barbiers" sont "fermés au public, en ce compris les prestations de services à domicile". Une exception est toutefois faite dès le paragraphe 4 : "Les prestations de services [...] sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population [...]."

Or, précisément, les métiers des médias, du journalisme et des services de communication sont, à l'instar de dizaines d'autres métiers, sont considérés comme étant nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation. Pour le dire plus simplement, les médias font partie des secteurs essentiels aux yeux de la loi.

Face à la polémique, le groupe RTL Belgium a fini par mettre les points sur les "i". "Les besoins d’information et de divertissement n’ont jamais été si prononcés, réagit-on chez RTL. Le maquillage s’avère une étape incontournable dans le processus de production."

Par ailleurs, la direction insiste sur le respect "drastique" des règles primaires de sécurité. Si Maria Del Rio ne porte pas de masque sur la photo, c'est qu'elle doit se faire maquiller et qu'il est difficile d'avoir un maquillage uniforme à l'antenne en laissant son masque sur la bouche et le nez lors de la séance de maquillage. Ses deux collaboratrices, elles, sont bien masquées. "RTL Belgium a mis en place un dispositif complet pour protéger ses collaborateurs en ce compris nos maquilleuses et coiffeurs, dont l’activité a dû être adaptée de manière à les protéger, et aussi protéger nos collaborateurs, invités et intervenants."

Interpellé sur le sujet, le porte-parole de la lutte contre le covid, Yves Van Laethem, fréquemment invité sur les plateaux, confirme que les séances respectent les règles tant du côté de RTL que du côté de la RTBF. "Certains médias ont décidé de conserver leurs travailleurs, confie-t-il. D'autres ont décidé de s'en passer provisoirement et de donner une mallette aux invités pour qu'ils se maquillent eux-mêmes."