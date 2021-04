“C’est une fois de plus une bonne nouvelle, mais on verra si c’est la bonne, cette fois”, sourit timidement Loris, coiffeur et barbier à Andenne. Il faut dire que le jeune homme souffre de la crise depuis plus d’un an et a appris à ne pas crier victoire trop vite. “La vaccination avance bien et on espère que le beau temps va aider à stabiliser les choses, mais je ne me projette plus sur le long terme. Je suis content de pouvoir rouvrir et je prends au jour le jour. Je n’ai plus d’attentes particulières, on verra comment les choses vont évoluer.”

