Depuis le début de la crise, le volume des colis a presque doublé.

On en parlait beaucoup au début du confinement, le nombre de colis traités par Bpost a explosé par rapport à l’an dernier à la même période. Un pic qui avait entraîné pas mal de retards au niveau de livraison, mais celui-ci a été rattrapé depuis lors. “ Nous avons eu plus d’absents pour maladie que d’habitude, et nous n’étions pas préparés à cette augmentation soudaine ”, indiquait la direction au début du mois d’avril.

Depuis lors, les malades (dont certains atteints du coronavirus) sont revenus, mais les colis sont toujours aussi nombreux. “ Le volume reste comparable aux fêtes de fin d’année , explique Delphine Van Bladel, porte-parole de Bpost. On parle actuellement d’environ 450.000 colis par jour, contre 270 OOO à la même période l’année dernière. ”

La reprise des commerces ne semble donc pas affecter les commandes et on se demande si ces chiffres ne vont pas devenir habituels. “ Il est encore trop tôt pour parler d’un phénomène structurel , tempère-t-elle. Nous avons observé que nous avons eu beaucoup de nouveaux clients qui n’étaient jamais passés par l’e-commerce. Il faudra voir si cela va continuer dans les mois à venir et s’ils vont devenir fidèles. ”

Et pour faire face à cette augmentation des volumes, du personnel a dû être engagé. “ Nous avons engagé 800 personnes en CDD , assure-t-elle. On verra s’ils pourront déboucher sur des CDI en fonction de la situation. ”

Le bilan de la crise est donc plutôt positif pour l’opérateur postal. “ Le bilan du premier trimestre était conforme à ce que nous attendions. Il est encore trop tôt pour faire le bilan du second, et il ne faut pas oublier que nous sommes un groupe aux multiples activités. En tout cas, nous sommes efficaces au niveau de la distribution. ”

Une efficacité qui a dû être assurée dans un contexte de changement au sein de l’entreprise, puisqu’un nouveau modèle de distribution a été lancé en mars. “ Il fonctionne, mais il est encore une fois difficile de tirer un bilan global au vu de la période ”, commente la porte-parole.