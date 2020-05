Depuis le 10 mai, chaque famille peut accueillir sous son toit jusqu’à quatre personnes, toujours les mêmes, qui ne pourront se rendre que dans cette famille-là. La mesure a permis à de nombreux Belges de revoir leurs parents à l’occasion de la fête des Mères, ou des amis. Les personnes vivant en colocations semblent toutefois constituer l’angle mort de cette mesure.

Selon une enquête de la SLRB (Société du Logement de la Région bruxelloise), 11 % des logements sont loués par des colocataires à Bruxelles. Le phénomène s’étend naturellement à la Wallonie et à la Flandre. "Il est clair que cette mesure est destinée à permettre aux familles de se revoir. Mais elle ne s’adapte pas à notre manière de vivre. J’ai vécu dans plusieurs villes, mais à Bruxelles, on trouve énormément de personnes qui vivent en colocation", pointe Carole, une jeune Française qui occupe avec trois amis une colocation à Ixelles et télétravaille depuis le début du confinement.

