Verdict ? Il n'en est rien. Le comité de concertation n'a pris aucune mesure supplémentaire concernant les commerces. On peut, toujours, s'y rendre en famille. Les centres commerciaux restent ouverts.





Pas de changement non plus pour le secteur de l'Horeca : bars et restaurants doivent toujours garder leurs volets baissés pour un mois (période qui court depuis la semaine dernière). Les réceptions et banquets assurés par des services de catering ou un traiteur sont interdits. Deux exceptions toutefois : les hôtels peuvent en organiser pour les clients qui y séjournent, tandis qu'il reste également autorisé d'organiser une réception dans le cadre de funérailles (maximum 40 personnes).





Pour rappel, les marchés de Noël sont annulés. En revanche, les "marchés et foires de petite envergure" restent autorisés, mais la consommation de boissons ou de denrées alimentaires y est interdite. Les brocantes et marchés aux puces sont interdits, au moins jusqu'au 19 novembre.