Forcément, la pilule passe mal auprès des commerces non essentiels. Eux qui sont donc contraints de n’ouvrir que sur rendez-vous voient leur chiffre d’affaires fortement réduit. Pourtant, ils ne recevront pas plus d’aide du gouvernement. "On est un peu étonné dans le sens où il y a une énorme perte de chiffre d’affaires que nous chiffrons personnellement à 50 %, déclare Marie-Aurélie, gérante du Nineteen, un magasin de vêtements à Charleroi. Les rendez-vous en boutique se font et, comme on le constate, le shopping est fluide mais loin d’être rempli. C’est donc décevant dans le sens où nous avons des frais fixes qui ne changent pas puisque au final le magasin n’est pas vraiment fermé."