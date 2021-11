Le coordinateur de la cellule wallonne de gestion du patrimoine funéraire est catégorique: aucun cimetière n’est saturé.

La saturation des cimetières revient, comme chaque année à la période de la Toussaint, sur le devant de la scène. De nombreuses communes indiquent en effet ne plus avoir de place pour inhumer leurs défunts. Et entreprennent dès lors des démarches administratives pour pouvoir faire des extensions. Cette année plus que les autres, la problématique serait particulièrement prégnante en raison de la hausse des décès dus au Covid.

Pourtant, à en croire Xavier Deflorenne, le coordinateur de la cellule wallonne de gestion du patrimoine funéraire, aucun cimetière ne serait réellement arrivé à saturation. "Les communes qui se plaignent de la saturation de leurs cimetières sont celles qui, à un moment dans leur existence, ont considéré la gestion de ceux-ci comme secondaire, analyse Xavier Deflorenne. Comme les cimetières n’étaient plus gérés, notamment entre les années 1970 et 2000, le passif s’est accumulé et les cimetières se sont remplis jusqu’au moment où il n’y avait plus de place. Pourtant, je ne connais aucun cimetière qui soit réellement saturé en Wallonie."