© Sciensano

© Sciensano

On constate une hausse des contaminations dans cinq provinces du pays . C'est à Liège que l'on note la plus forte reprise, avec +16% d'infections (2.047 contaminations contre 1.760 par rapport à la période précédente). On retrouve ensuite la province du Luxembourg (+9%), d'Anvers (+6%), du Hainaut (+4%) et de Flandre Occidentale (+2%). Les autres zones du pays continuent à afficher des tendances à la baisse: Brabant flamand (-9%), Brabant wallon (-6%), Région bruxelloise (-6%), Namur (-5%), Flandre Orientale (-5%), Limbourg (-2%).Le taux de positivité (nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués) a légèrement augmenté par rapport à ce début de semaine. Il était ainsi de 6,1% ce lundi et de 6,4% ce jeudi. C'est dans le Hainaut qu'il est le plus élevé (9,4%), qui est suivi par Namur (8,1%), par Liège (7,6%), par le Limbourg (7,5%) et par le Luxembourg (7,2%).