Les coulisses de la crise : entre coups bas, évictions en douce, groupes WhatsApp privés et toute puissance d'Erika Vlieghe, bienvenue dans Les Experts : Covid BelgiqueGrand format Adrien de Marneffe © IPM/BATISTA

Au front de la crise sanitaire, les experts (Marc Van Ranst, Emmanuel André, Yves Coppieters, Erika Vlieghe, Yves Van Laethem,...) ont joué durant les 15 derniers mois, un rôle absolument majeur dans la prise de décisions face au Covid-19. Mais en coulisses, accorder tout ce beau monde a souvent été synonyme de tensions... Immersion, pour ce deuxième volet de notre série qui vous emmène derrière les portes de la crise, au coeur de ce que vous n'avez jamais lu.



La Belgique sort, espère-t-on durablement, d'une crise absolument inédite dans son histoire. Une crise qui a poussé nos décideurs politiques à prendre des décisions dans l'urgence, entourés de personnalités inconnues il y a 15 mois et propulsées au premier rang médiatique depuis lors. Mais jusqu'à quel point les Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Emmanuel André, Yves Coppieters, et autres ont-ils pesé dans la balance des décisions ? Qui des "rassuristes" ou des "pessimistes" avaient l'oreille de Sophie Wilmès, Maggie De Block, Alexander De Croo ou Frank Vandenbroucke ? Pourquoi Yves Coppieters a-t-il été évincé du poste de coordonnateur du tracing ou de la carte blanche de mi-avril ? Que s'échangent les experts, sur WhatsApp, entre groupes linguistiques bien différenciés ? A la lecture du deuxième volet de notre grande série sur les coulisses de la crise sanitaire, vous vous en rendrez compte : entre experts et politiques, l'entente n'a pas toujours été cordiale, et les coups bas se sont multipliés... Immersion.