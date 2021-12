Ambiance festive, farandole, chants et applaudissements... La basilique de Koekelberg n’avait jamais connu ça.

Un prêtre qui chante "Olé olé ol é" , une farandole devant l’autel, un Alléluia sur l'air d'Allez, Allez, Allez ou encore des applaudissements et une fan qui brandit un drapeau belge en fredonnant "Chef un p’tit verre on a soif", les obsèques du Grand Jojo furent à l’image de l’icône de la belgitude qu’il était et reste. De mémoire de journaliste, nous n’avions jamais assisté à un adieu aussi festif… Mais c’était là la dernière volonté de Jean Vanobbergen, dit le Grand Jojo.

"C’est lui qui a décidé du déroulement de la cérémonie à la basilique de Koekelberg, nous confesse Albert Gérard, producteur de l’artiste parti à 85 ans et qui avait mis en place ces adieux avec l’archiviste du Grand Jojo, Cyril Forthomme. Il nous a donné quelques indications. On était flexible. On écoutait mais on n’a pas tout exécuté. Pour Jean, il fallait chanter ‘Chef, un p’tit verre on a soif !’ à l’église. Ce n’était pas le moment de faire ça… Mais comme il le désirait, on a fait intervenir ses musiciens."