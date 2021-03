Se faire livrer un animal à domicile en quelques clics ou après un simple coup de téléphone, c’est possible. Plusieurs animaleries situées en Belgique et à l’étranger proposent en effet de livrer chats, chiens, poissons, oiseaux et reptiles directement chez l’acheteur et dans des délais défiant toute concurrence.

Animal Express par exemple assure la livraison d’animaux en Belgique mais aussi à l’étranger pour la modique somme d’un euro par kilomètre. L’animalerie bruxelloise promet de livrer l’animal rapidement, voire dans la journée après réception d’un acompte.

Pour rassurer les clients potentiels, le site français Envies animales, qui propose également un service de livraison, n’hésite pas à fournir de nombreux détails sur les conditions de transport des animaux.