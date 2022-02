L’an dernier, 6,7 % des travailleurs de notre pays ont pris une forme d’interruption de carrière l’année dernière. Il s’agit d’ailleurs d’une nette diminution par rapport à 2020 (-8,8 %) et 2019 (-9,2 %).

Pour rappel, ces formes d’interruption, comme le crédit-temps ou le congé parental, permettent aux travailleurs, sous certaines conditions, de ne pas travailler ou de réduire leur temps de travail de manière temporaire. La popularité du crédit-temps à temps partiel (-18,3 %) a particulièrement chuté l’année dernière.

C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une vaste étude de l’entreprise de services RH Acerta sur la base des données de 260 000 travailleurs. Alors comment expliquer ce phénomène ? Premier argument, le contexte actuel. La pénurie sur le marché de l’emploi joue en effet un rôle important à cet égard. "On voit que via la crise du Covid et via l’impulsion gouvernementale comme c’est le cas avec l’accord récent sur l’emploi, il y a une réelle flexibilisation du marché du travail", indique Laura Couchard, experte juridique chez Acerta Consult. "Ce qui fait qu’en travaillant à domicile, j’ai plus de temps libre, de flexibilité et donc je gagne du temps pour mes déplacements et ma vie privée."