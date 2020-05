Le secteur du déménagement a repris ses activités… au ralenti, comme nous le confie Éric, patron de la société EJ Move Concept, particulièrement inquiet après deux mois d’arrêt total. "Le 16 mars, notre activité s’est arrêtée brutalement. Plus aucun déménagement n’a été effectué et nous n’avons dès lors plus eu la moindre rentrée. Notre société emploie 7 personnes et leur situation est tout aussi problématique. Mon chef d’équipe, par exemple, a vu sa rémunération passer de 2 050 € à 1 140 € à peine, loin des 70 % qu’on avait annoncés. Certains autres employés ont aussi vu leurs rentrées baisser de près de 50 % avec à peine 1 000 € au lieu de 1 800 ou 1 900 €."

(...)