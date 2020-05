"La Maison Royale a effectué dix-huit voyages à l’étranger en avion militaire lors de l’année 2019", a indiqué le ministre de la Défense, Philippe Goffin (MR), dans une réponse parlementaire écrite adressée au député Peter Buysrogge (N-VA). Dont coût total : 551 697 euros.

Huit de ces voyages ont été effectués dans un cadre officiel (Corée du Sud, Estonie, Autriche, Allemagne, France, Italie et deux fois en Suisse) et dix à titre non-officiel (les destinations n'ont pas été précisées par le ministre).

Le coût des vols officiels s'élève au total à 449 539 euros et celui des vols non-officiels à 102 158 euros. Le déplacement le plus onéreux – et de loin – fut la visite d’État du Roi en Corée du Sud, au mois de mars 2019. Il a coûté quelque 378. 000 euros à lui seul.