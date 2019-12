La commission de la Justice de la Chambre a approuvé vendredi la proposition de loi qui élargit les conditions de l’avortement et le dépénalise complètement. Le PS, le SP.A, le MR, l’Open VLD, les écologistes et le PTB ont voté en faveur du texte. Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre.

Le texte vise à adapter la loi de 1990 à l’évolution de la société, et à répondre au problème des quelque 500 femmes qui chaque année vont avorter à l’étranger. Il porte à 18 semaines le délai dans lequel une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée contre 12 semaines actuellement.

L’IVG est en outre complètement dépénalisée aussi bien pour les femmes que pour les médecins et le délai de réflexion est réduit de 6 jours à 48 heures.

La proposition viendra en séance plénière après le congé de fin d’année mais elle ne sera très vraisemblablement pas encore approuvée à ce moment. Le CD&V a déjà fait savoir qu’il demanderait l’avis du Conseil d’État, ce qui reporterait le vote d’un mois.

"Il s’agit d’une avancée historique à la fois pour les droits des femmes et sur le plan démocratique. Le vote de ce matin prouve qu’on peut encore trouver une majorité sur des dossiers éthiques", s’est félicitée Eliane Tillieux au sortir du vote.

"C’était très éprouvant. Beaucoup de fausses informations et de propos caricaturaux ont circulé. Certains députés de l’opposition ont tout fait pour ralentir le débat en répétant inlassablement les mêmes questions et les mêmes remarques mais nous sommes restés calmes et sereins et nous avons maintenu notre volonté d’aboutir."

Le Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB) a également salué le résultat du vote.

"Nous sommes ravis que des partis allant du rouge au bleu aient réussi à dépasser les clivages habituels pour s’accorder à défendre les droits des femmes. Nous sommes également heureuses que les femmes aient été au centre du débat tout au long des discussions", a déclaré sa présidente Sylvie Lausberg.