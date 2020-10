La Belgique a franchi le cap des 10.000 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 avec une moyenne de 10.454 cas, ressort-il vendredi matin de la mise à jour des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano.

"Le nombre d’infections comme le nombre d’hospitalisations continuent d’augmenter sur tout le territoire belge. Bruxelles et la Wallonie sont les régions les plus touchées en Europe » a indiqué Yves van Laethem.

Il ajoute également: "On sait que la situation est encore plus alarmante dans la Province de Liège".

L'expert dit ensuite que, ce matin, le gouvernement a communiqué des mesures complémentaires à celles qui ont été décidées la semaine précédente et mises en application ce lundi.

Yves Van Laethem appuie également le discours du Premier ministre : "C’est nous qui sommes à la barre ! C’est nous qui devons infléchir le cours du ‘Grand Bateau Belgique’"

Pour infléchir cette courbe d'infections, le virologue demande de respecter des principes simples : "Garder une distance entre nous, de porter le masque quand c’est nécessaire, et de n’avoir qu’un seul contact étroit par personne". Ceci dans le but de garder le plus longtemps possible, nos écoles et nos entreprises ouvertes.

"Il faut essayer de garder la santé de nos aînés dans une certaine sécurité sans oublier de ménager et d'épargner les professionnels de santé qui sont en première ligne de la lutte actuelle", ajoute Yves van Laethem.

En ce qui concerne les chiffres du coronavirus: "On constate sur les 7 derniers jours une moyenne de plus de 10.000 nouvelles infections par jour, atteignant récemment des chiffres de l’ordre de plus de 13.000 infections. Soit une augmentation de 69% par rapport au calcul sur base de la semaine qui a précédée."

C’est également le cas pour les hospitalisations qui doublent tous les 8 à 9 jours: "Dans ce contexte, par rapport aux infections, on s’attend à dépasser le cap, la semaine prochaine, des 20 000 cas nouveaux cas par jour." Pour avoir une image plus parlante de la situation, Yves van Laethem explique ceci: "Cela signifie que plus de 1% de la population belge serait contagieuse à tout moment !"

"Le taux d’infection est toujours le plus marqué chez les jeunes entre 20 et 30 ans. On voit également une augmentation et que donc la courbe se déplace vers la droite, c’est-à-dire vers un âge plus avancé", explique le virologue.

Actuellement, la moitié des cas a plus de 37 ans.