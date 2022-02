Inspirés par le mouvement canadien du “Freedom Convoy 2022”, où des convois de routiers ont traversé le pays pour rejoindre la capitale Ottawa dans le but de protester contre la vaccination obligatoire pour franchir la frontière avec les Etats-Unis, des citoyens français se sont mobilisés pour mettre en place un “convoi de la liberté” en France. L’objectif était de se rassembler pour bloquer Paris vendredi dernier puis Bruxelles ce lundi 14 février. Peu structuré à ce stade et difficilement lisible d'un point de vue idéologique, ce mouvement social qui n'en est pas encore un provoque de nombreuses interrogations. Mais quels sont les rouages psychologiques derrière ce ras-le-bol généralisé ? On décrypte ce rassemblement avec la docteure et médecin psychiatre, Caroline Depuydt.

(...)