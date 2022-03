Le discours du président ukrainien a reçu une longue standing ovation des différents élus.

C’est avec la mine grave et le ton solennel que Volodymyr Zelensky s’est exprimé jeudi devant la Chambre des représentants. Durant près d’une dizaine de minutes, le président ukrainien a livré un vibrant plaidoyer pour une intervention militaire européenne dans son pays, réitérant son souhait d’avoir une zone d’exclusion aérienne, de voir la Russie davantage sanctionnée et d’avoir une adhésion rapide de l’Ukraine à l’Europe.

Un mois après le début de l’invasion russe, le chef d’État s’est adressé en visioconférence à un hémicycle rempli comme on le voit rarement. Outre les 150 habituels députés, la salle plénière du Parlement fédéral accueillait le chef de cabinet du Roi, le Premier ministre, les présidents d’assemblée, les membres du gouvernement fédéral et les ministres-Présidents. Il flottait dans la salle comme une atmosphère des grands jours, une atmosphère propre à des instants qui peuvent être décisifs. Le discours de Zelensky a été introduit par une pièce de musique, l’hymne national ukrainien joué par deux musiciennes polonaises, et il s’est soldé par une longue ovation debout. Au sortir de la conférence, les ministres et les députés ne tarissaient pas d’éloges sur l’émotion, la force, le courage, la détermination et le ton combatif de cette allocution.

Le président Zelensky a rappelé la situation terrible dans laquelle est plongée Marioupol. "Il n’y a rien: pas d’eau, pas de nourriture, pas de médicaments. Il n’y a rien de ce qui est essentiel pour la survie. Malgré ça, la ville ne tombe pas. […] C’est actuellement l’un des endroits les plus horribles d’Europe, c’est l’enfer sur terre."