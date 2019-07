Pour le 188e anniversaire du Serment de Léopold I, des feux d’artifice seront allumés dans des communes partout en Belgique. Demandez le programme.

Pour le 188e anniversaire du Serment de Léopold I, des feux d’artifice seront allumés dans des communes partout en Belgique. Demandez le programme.

Faites attention car le 21 juillet est ce dimanche ce qui signifie beaucoup d’entre vous retournent directement au travail le lendemain. Heureusement, quelques villes ont décidé d’organiser leurs festivités samedi soir.

Recommandé par la rédaction : le spectacle "pyroaquatique" au Parc du Paradis à Braine-l’Alleud. Vu le succès de la première édition l’année dernière, les Brainois ont décidé d’enrichir les festivités avec des food trucks, animations pour petits et grands, espace détente et surtout les jeux de lumières vers 22h15. En effet, il ne s’agit pas d’un feu d’artifice ; le spectacle muet et donc respectueux aux animaux consiste de lasers et d’autres effets lumineux. Ce tout se déroulera sur le site du Paradis, un ancien bassin d’orage aménagé comme lieu de promenade autour d’un lac de plus de cinq hectares. Le décor idéal pour un spectacle singulier en Belgique.

Au même temps, un feu d’artifice musical se déroulera quelques kilomètres plus loin à Waterloo, dans le Parc Jules Descampe. Les festivités waterlootoises font penser au folklore, avec notamment le tir à la carabine, des châteaux gonflables, des concerts gratuits et d’autres attractions comme les bateaux électriques et bien sûr, le feu d’artifice avec du son et des lumières, prévu à 23 heures. Si vous vous dépêchez en provenance de Braine-l’Alleud, vous arrivez peut-être juste à temps pour un deuxième spectacle.

Vous pouvez admirer d’autres feux d’artifice plus traditionnels au samedi 20 juillet entre autres à Durbuy (au rocher anticlinal à 22h30), à Namur (au pont des Ardennes à 23h, mais prenez du recul pour mieux voir le spectacle) et à Mons (Grand-Place à 23h30) aussi. La plage belge vous offre également un beau spectacle. Samedi vous serez les bienvenus à La Panne pour un spectacle sur l’Esplanade Léopold I, bien approprié.

Si vous préférez de faire la fête le jour-même, il vous reste plein d’options. La destination la plus logique est Bruxelles avec bien sûr le défilé militaire à partir de 10 heures. Cette édition est dédiée au 75e anniversaire de la Libération bruxelloise dans la Seconde Guerre mondiale. Vous y trouverez les anciens véhicules de l’armée américaine, belge et de la gendarmerie. Le feu d’artifice aura lieu comme d’habitude sur la Place des Palais.

À Tournai, un planning serré et un bar à vins au profit de Viva For Life vous permettent de passer la journée entière jusqu’au feu d’artifice dans le Parc communal à 23 heures. Pour un spectacle dans un beau décor, nous vous conseillons le feu d’artifice de Malmédy. Malgré l’annulation de l’année dernière, on s’y attend à une vraie fête populaire avec une brocante à partir de six heures du matin et un marché artisanal dès 10 heures. Le feu d’artifice est prévu à 23 heures dans le centre-ville.

De nouveau, les villes côtières proposent une alternative intéressante. Blankenberge organise un feu d’artifice musical au Zeedijk à 22h et Nieuwpoort un spectacle aux dragons se tiendra à 22h30 sur le quai, suivi d’un feu d’artifice à 23h10. Le feu d’artifice d’Ostende aura lieu vers 23h sur la Promenade Albert I.