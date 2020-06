Le secteur de la nuit est encore le grand oublié.

C’était à craindre pour le secteur, mais il n’y aura pas de changement pour les discothèques, qui devront garder leurs portes fermées jusqu’au 31 août. Nos autorités estiment que la nature de ces lieux n’est pas compatible avec le respect des mesures de distanciation. "Il n’y a pas eu grand-chose de fait depuis le dernier CNS, aucun échange de plus avec le secteur. La seule chose qu’on a pu constater depuis, ce sont ces rassemblements sauvages à droite et à gauche. Il n’y a pas eu qu’à Ixelles que ça s’est produit. Et il y en aura d’autres. C’est logique, car l’humain est ainsi fait. Quand il constate les chiffres de l’épidémie, il veut profiter de sa liberté en faisant la fête. Nous sommes des gens responsables mais on préfère nous laisser à l’écart et risquer que des fêtes non sécurisées et non contrôlées se produisent", réagit Marc Susini, gérant du Bowling, de l’Acte 3 et du Doctor Jack à Braine-l’Alleud.

Les professionnels du secteur déplorent ainsi que les discothèques ne soient quasiment jamais citées ou prises en considération par le gouvernement lors des différentes annonces d’aides au secteur des cafés, hôtels, restaurants, etc. "On reste de nouveau sur le côté, comme si on ne servait à rien alors que nous sommes les spécialistes de la fête . Si un nouveau confinement devait se produire, c’est notre survie qui serait menacée."

Pour Lorenzo Serra, le porte-parole de la toute récente "Brussels by Night Federation", il est désormais essentiel de se mettre autour d’une table pour dessiner les contours de la reprise. "Nous avons eu une réunion avec les autorités vendredi dernier mais nous sommes sans nouvelles depuis. Le ministre Ducarme voulait opter pour une fermeture des bars à 3 h mais le CNS n’a pas voulu l’entendre. Aujourd’hui, on est sans voix. On doit se rassembler pour déconfiner notre secteur. C’est essentiel pour la survie du secteur."