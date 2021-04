L’actualité qui entoure la crise sanitaire n’arrête jamais d’irriguer la population, alimentée par les dernières décisions du Comité de concertation, à moins que cela ne soit l’inverse… Depuis plus d’un an, plusieurs grands enjeux ont occupé le centre de l’attention : la pénurie de masques, la réouverture des écoles, le nouveau confinement, la fermeture des frontières, la reprise des métiers de contact, la réouverture des terrasses, etc. Mercredi dernier, plusieurs secteurs ont reçu le feu vert ou du moins un feu orange. D’autres recevront des perspectives ce vendredi (voir en page 5). Elles seront jugées sans doute insuffisantes. C’est mieux que rien, murmureront certains. Car derrière ces sujets d’ampleur et ces grands secteurs bien visibles, des personnes, dont le nombre pourrait bien être considérable si on les additionne, n’apparaissent pas, ou fort peu dans l’espace médiatique et politique.

On les mentionne parfois avant de les oublier aussitôt. Pour elles, les perspectives sont souvent inexistantes. La détresse est sociale, financière, psychologique… Cela concerne les restaurateurs ou tenanciers qui ne bénéficient pas de terrasses et devront patienter jusqu’à un horizon nébuleux, quelque part en juin. Il y a bien sûr les discothèques dont l’activité a stoppé net depuis la fin de l’hiver dernier déjà. C’est le cas des prostituées qui n’ont pas été incluses dans la reprise des métiers de contact. Ou les métiers qui tournent autour des mariages : photographes, wedding planner, traiteurs, etc.