Le Kern élargi aux dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux s’est accordé ce samedi.

Les dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux du gouvernement fédéral se sont mis d’accord samedi sur une batterie de nouvelles mesures de soutien à l’économie dans le cadre de la crise du coronavirus. Voici les dix mesures phares décidées ce week-end.

1. La TVA baissée à 6 % dans l’Horeca

Cette baisse de la TVA à 6 % concernera, jusqu’à la fin de l’année, tous ses services à l’exception des boissons alcoolisées. Le but est d’améliorer la situation financière des établissements et non de faire baisser les prix, précise le gouvernement.

2. Un chèque conso de 300 € pour les travailleurs

Pour soutenir la consommation dans les secteurs en difficulté comme l’Horeca ou la culture, un chèque consommation de 300 € sera instauré. Il sera octroyé par l’employeur, déductible à 100 % et défiscalisé.

3. Les bénéficiaires d’aides sociales recevront 300 €

La somme sera octroyée sous forme de complément aux aides déjà reçues, à raison de 50 € par mois durant six mois.

4. Prolongation du chômage temporaire

La mesure sera prolongée jusqu’au 31 décembre pour les secteurs en difficulté, afin d’éviter les licenciements secs.

5. Prolongation du droit passerelle

Pour les indépendants qui ont dû arrêter, totalement ou partiellement, leurs activités, le droit passerelle sera prolongé jusqu’au 31 décembre.

6. Prolongation du congé parental Corona

Le congé parental Corona a pour objectif de permettre à un parent de prendre du temps pour s’occuper de son enfant. La mesure est prolongée jusqu’au 31 août.

7. Dispense partielle du précompte professionnel

Dans les secteurs gravement atteints qui ont dû recourir au chômage temporaire, une dispense partielle du versement du précompte professionnel sera accordée pour les trois prochains mois afin d’inciter le retour des travailleurs en chômage temporaire.

8. Soutien supplémentaire aux CPAS

Il a aussi été convenu d’un soutien aux CPAS au travers d’une hausse temporaire supplémentaire du taux de remboursement de 15 % de l’intervention fédérale pour chaque nouveau bénéficiaire du RIS. Par ailleurs, le subside de 3 millions d’euros aux CPAS dans le cadre de l’aide alimentaire est prolongé.

9. Un Rail Pass pour chaque citoyen

Chaque résident en Belgique pourra bénéficier d’un Rail Pass SNCB valable du 1er juillet au 31 décembre 2020.

10. Les autres mesures

D’autres mesures sont également prolongées comme le gel de la dégressivité des allocations de chômage, l’ensemble des mesures en faveur des artistes ou encore les avantages liés aux dons de matériel informatique à destination des écoles.