Plus de 11.000 cas de coronavirus ont été détectés en Belgique depuis le début de l'épidémie sur notre territoire. Parmi toutes ces personnes touchées, voici quelques témoignages de Belges qui ont survécu au Covid-19.

Philippe Lannoo, atteint et guéri : "Le virus ne touche pas que les plus âgés."

Philippe Lannoo est conseiller communal MR à Thuin, mais il est surtout pédiatre. À 52 ans, il a été testé positif au coronavirus il y a seize jours. Il s’en remet doucement, et reprend de plus belle les consultations par téléphone. "Les premiers symptômes, ça a commencé par des maux de tête importants, mal aux muscles… mal partout, en fait. Puis des maux de gorge, une toux, et progressivement de plus en plus de fatigue. Même le fait de se lever représente un exploit, dans ces cas-là. J’ai perdu 5 kg en 15 jours : il faut savoir qu’on ne mange plus, parce qu’on n’a plus le goût de rien et qu’on est faible. Et puis il y a cette toux, dès qu’on parle un peu longtemps. Même dès qu’on se lève pour essayer d’aller dans le jardin, la toux arrive."

Comme il est pédiatre, après un pic de température, il s’est fait un frottis. Le résultat est tombé : positif. Son épouse, un peu plus jeune que lui, et au moins deux de ses trois enfants ont été touchés aussi : "J’imagine que c’est cela, vu qu’on a tous vécu trois semaines en isolement ensemble. Mon dernier l’a probablement eu aussi, même si c’était asymptomatique."

Seize jours après, ça va mieux. "Mais je ne suis toujours pas en grande forme. Avec ma femme, on avait pourtant une bonne condition physique : on courait allègrement 15 à 20 km deux à trois fois par semaine, moi j’ai souvent fait des semi-marathons. Donc ça touche aussi les jeunes, ça touche aussi les gens en bonne santé. J’ai même un ami aux soins intensifs, alors qu’il n’était pas non plus à risque. Et il a avec lui des autres personnes, parfois très jeunes. Chez moi, heureusement, tout le monde va mieux."

Philippe Lannoo est aussi révolté par ceux qui ne respectent pas le confinement. "Quand je vois que certains banalisent les mesures, ou essayent de les contrecarrer. Ce n’est pas seulement incivique, mais c’est assassin. Ce sont des assassins en puissance. Peut-être qu’eux n’auront pas de complications, et encore ce n’est pas garanti, mais ils vont surtout contaminer les autres, qui eux vont se retrouver aux soins intensifs. Et ça, c’est inacceptable. Et ça met à mal le système de santé, alors qu’on essaye de réduire le nombre d’hospitalisations en étalant la contamination dans le temps, pour éviter de surpeupler les hôpitaux et que là-bas, ils doivent finir par choisir qui ils sauvent et qui ils ne sauvent pas. Ceux qui ne font pas attention vont tuer des gens."

© D.R.



Yohan Piquard: "On ne sait pas comment ça va se terminer"

Libramont Positif au Covid-19, Yohan Piquard a (sur)vécu une semaine aux urgences.

Habitant de Neuvillers (Libramont), Yohan Piquard a un peu retrouvé le sourire et surtout, sa famille. "Je suis resté une grosse semaine aux urgences à Libramont. Il faut le vivre pour le croire. Maintenant, ça va un peu mieux. Je suis rentré à la maison, en confinement. Je respire mieux, mais je n’ose plus faire de gros efforts. On ne prend pas de risque" , nous dit-il.

La vie de Yohan a failli basculer en moins de dix jours. "Je n’ai pourtant jamais eu de gros pépins de santé et je suis jeune. Ici, les premiers symptômes ont démarré le 12 mars, avec une légère fièvre. Trois jours plus tard, j’avais toujours de la fièvre (40,5 degrés). J’ai eu le médecin de garde au téléphone, on ne s’alarmait pas encore."

Le lendemain, Yohan toussait encore. "J’avais des douleurs thoraciques et je suis finalement allé aux urgences à l’hôpital de Libramont le 16 mars. Là-bas, ils m’ont laissé sortir et m’ont donné des anti-douleurs et du spray pour la gorge. Avec le recul, c’était insuffisant. Mais on ne le savait pas encore à ce moment" , dit-il.

Car trois jours plus tard, retour aux urgences. Cette fois, les médecins disposent de nouvelles instructions et mettent Yohan sous surveillance.

Ce fut très dur. "Ne pas savoir comment cela va se terminer, la famille qui ne reçoit pas de nouvelles, c’est une situation difficile à vivre… D’un autre côté, j’étais quand même plutôt rassuré d’être à l’hôpital. Je me disais que si j’avais un souci, on pouvait plus rapidement m’aider ici qu’à la maison" , précise-t-il.

Grâce notamment aux médicaments (paracetamol, chloroquine et hydroxychloroquine) et avec le temps, il a pu mettre fin à ce cauchemar. Il conclut en remerciant l’ensemble du personnel qui n’a jamais montré de signe de faiblesse. "Chapeau ! Ils ont été remarquables."

© D.R.



Manu Disabato, député wallon : "Ça n’arrive pas qu’aux autres !"

Manu Disabato (Ecolo), député wallon et conseiller communal à Frameries, s’était fait plus discret ces derniers jours. Et pour cause : ce dernier présentait tous les symptômes d’une infection au Covid-19. Il a donc pris le temps de se soigner avant de donner quelques nouvelles rassurantes. "Je commence doucement à me sentir mieux, même si je n’ai pas encore pleinement récupéré mes sens de l’odorat et du goût", explique-t-il. "J’ai commencé par de la fièvre, de forts maux de tête, des frissons et une légère toux. Se sont ensuite ajoutées les pertes de goût et d’odeur. Mais je ne présentais pas de problèmes respiratoires, une hospitalisation n’était donc pas nécessaire."

L’écologiste n’est âgé que de 41 ans et ne fait donc a priori pas partie des publics à risque. Et pourtant. "Ça n’a pas été simple à gérer. Par nature, je suis quelqu’un qui bouge énormément. Rester confiné, en étant extrêmement fatigué et faible, n’était donc pas une partie de plaisir. Il ne faut pas croire que cela n’arrive qu’aux autres, que l’on est à l’abri. Les personnes infectées ont des profils très différents. Les jeunes sont également touchés. Dans le Limbourg, une infirmière de 30 ans en parfaite santé est décédée (lire en page 8) . C’est la preuve que personne n’est épargné. Le confinement est difficile à vivre, plus encore en appartement. Mais il faut prendre patience, se préserver soi et préserver ses proches. Ce n’est que de cette façon que l’on s’en sortira."

© D.R.



L'ancien footballeur Andy Chiacig lui aussi contaminé

À bientôt 42 ans, Andy Chiacig, ancien footballeur bien connu de la région namuroise pour avoir longtemps évolué à l’UR Namur ou à la Jeunesse Tamines, est lui aussi touché par le coronavirus. Les premiers symptômes sont apparus le week-end du 21 et 22 mars. " Je toussais et j’avais un peu de fièvre mais ça allait. Je suis allé travailler le lundi mais le lendemain, mon état était catastrophique. Tout s’est réellement propagé en 24 heures. Je me suis rendu aux urgences à Auvelais. J’étais très faible et j’avais vraiment du mal à respirer. Je me doutais bien que ce n’était pas une simple grippe" , nous explique Andy Chiacig ce lundi matin depuis son lit d’hôpital.

Pris en charge par l’équipe médicale Covid-19 de l’hôpital, l’ex-footballeur a de suite été testé positif. " On m’a placé durant quatre jours sous assistance respiratoire. On m’a donné des antidouleurs et des antibiotiques. Depuis, mon état s’est vraiment amélioré mais j’ai tout de même perdu cinq kilos et je suis encore vite essoufflé. D’ici quelques jours, je devrais pouvoir rentrer chez moi."

Papa de deux enfants, le quadragénaire sambrien est une nouvelle preuve que ce virus peut contaminer n’importe qui.

© D.R.



Élodie, 30 ans : "J'ai vécu une semaine d'enfer ! "

Âgée de 30 ans, Élodie est une jeune femme pleine de vie qui a en outre la tête sur les épaules. Au départ de l’épidémie, même si elle admet n’avoir pas été catastrophée, elle a respecté toutes les mesures de sécurité. "Pourtant, alors que personne dans mon entourage n’a été atteint, j’ai commencé à me sentir mal. C’était le vendredi 13 !"

L’état d’Élodie s’est dégradé en quelques heures. "Le matin, j’étais en forme, j’avais juste eu un peu mal au dos quelques jours plus tôt. Puis dans l’après-midi, j’ai eu de fortes douleurs dans le dos et j’ai commencé à faire de la température, mais beaucoup de température. J’ai alors téléphoné à mon médecin qui n’a pas su me recevoir et qui m’a dit de prendre du paracétamol et de rester chez moi. Ma température a alors dépassé les 40 degrés et là, j’ai téléphoné aux urgences. Comme je respirais sans trop de difficulté, on m’a dit de rester chez moi."

Mais les choses ne se sont pas arrangées. "C’était une grippe puissance 10 ! Je ne savais plus marcher, plus manger. J’ai bu un bol de bouillon sur toute la semaine ! Je faisais tellement de température que je buvais trois litres d’eau par jour. J’ai alors commencé à avoir de grosses douleurs à la nuque. Là, les Urgences de la clinique de l’Espérance m’ont dit de venir."

© D.R.



Une fois devant le centre de soins, Élodie a été immédiatement prise en charge. "Le personnel soignant était protégé de la tête aux pieds. Moi, je ne savais même plus marcher. Je n’en pouvais plus. J’ai même imaginé me jeter par la fenêtre ! J’étais tellement mal ! On m’a alors fait une prise de sang et les médecins ont décidé de me garder, estimant que j’avais le Covid-19. Je me suis alors retrouvée dans une chambre toute seule. J’avais un baxter avec du paracétamol et un médicament à base de morphine pour calmer les douleurs au dos. J’avais aussi un antivomitif, puisque la température était tellement élevée que j’avais des tendances à vomir. Le pire, c’est que quand la température baissait, j’angoissais parce que je savais que cela allait recommencer…"

Élodie était tellement mal qu’elle ne sait même plus si elle est restée à l’hôpital 4 ou 5 jours ! "Mais une chose est sûre, le personnel soignant est incroyable ! Pendant toute mon hospitalisation, il a été aux petits soins pour moi. Quelqu’un passait toutes les deux heures. En plus j’avais la traditionnelle sonnette et même un téléphone relié à la salle du personnel. Ceux qui savaient parler pouvaient appeler et expliquer ce qu’ils voulaient. À chaque intervention, les infirmières prenaient le temps de parler avec moi pour un peu meubler ces interminables journées."

Une fois un peu remise, Élodie a pu rentrer chez elle. Depuis, par mesure de précaution, elle s’est confinée. "Je suis dans ma chambre qui a été stérilisée et mon compagnon dort dans le salon. Le pire dans ma situation, c’est que j’ai fait un frottis qui s’est révélé négatif. Mais là, les médecins m’ont bien expliqué qu’il y avait un nombre important de faux négatifs, cela fait peur ! Mes proches, mes collègues, ma famille ont été prévenus et tout le monde s’est mis en quarantaine. J’ai vécu l’enfer ! C’est une maladie terrible, je ne la souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi."

Sylvie, de Beloeil: "Ça peut arriver à n’importe qui"

Sylvie Surmont se remet. Doucement. "Après plusieurs jours de galère, je suis heureuse de dire que j’ai vaincu le coronavirus. Je remercie mes enfants et mon médecin. J’ai d’abord eu des symptômes avant d’attraper le virus. Je ne savais plus me lever du canapé. Ma tension était élevée."

Cette habitante de Basècles (entité de Belœil), 47 ans, veut juste alerter. "Beaucoup de gens pensent encore que rien ne peut leur arriver."

Tout a commencé par une… trachéite. "Oui. Ensuite, j’ai attrapé la grippe normale et ça s’est transformé en bronchite et en pharyngite. La totale. Une prise de sang avait déjà révélé des traces du virus. Pendant quelques jours, ça s’est plutôt bien passé mais j’ai rechuté. J’ai entamé un autre traitement, avec des aérosols, mais une nuit, j’ai fait pas mal de température. Le lendemain, j’étais dans le gaz. J’ai refait une prise de sang. Et mes bronches étaient enflammées. Je n’ai pas dû être hospitalisée. Je suis restée confinée chez moi. Il fallait surveiller ma température. J’avais comme une boule qui m’empêchait de respirer puis des maux de tête. Je me sentais très fatiguée. Avec l’envie de ne rien faire."

Sylvie se sent désormais mieux. Elle a juste des craintes pour ses trois enfants. "Nous sommes à quatre dans la maison. Ils restent à l’écart de moi le plus possible, bien entendu. Ils ont veillé sur moi nuit et jour. Malory s’est occupé des repas, Lily et Tifany des tâches ménagères. Heureusement que j’ai pu compter sur eux. Pour les courses, j’ai des proches qui les déposent sur le pas de la porte."

Elle conclut par un message : "Restez chez vous. Ça peut arriver à n’importe qui !"