L'organisation du concours Miss Belgique fête son 90e anniversaire et estime tenir samedi la 90e édition de l'élection de "la plus belle femme du pays".

C'est cependant ne pas tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu d'élection durant les années d'occupation lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il existe aussi quelques incertitudes à propos de la première élection de Miss Belgique. Les organisateurs évoquent 1929 lorsque Jenny Vanparys fut élue.

Mais en 1928 il y eut déjà l'élection d'une reine de beauté même si elle ne portait pas encore le titre de Miss Belgique mais plutôt celui de "Reine de la Plage".

Les organisateurs parlent pour cette année d'un 90e anniversaire. Cependant, aucune élection n'a eu lieu entre 1940 et 1945. Et en 1935 non plus, il n'y eut pas de concours. Ce qui fait qu'en fin de compte, on organise en réalité cette année la 84e élection de Miss Belgique.