L’année passée, 444 élèves français étaient inscrits dans une école fondamentale ou secondaire flamande de Belgique. Comme le montrent les derniers chiffres officiels, en cinq ans leur nombre a augmenté de 17,6 % dans le maternel et de 20 % en primaires. À elles seules, les communes du Westhoek (Poperinge, Menin, Wervick, Heuvelland, Ypres et Coxyde en tête) accueillent plus de la moitié des petits Français qui viennent en classe en Flandre (244). Dans certaines écoles situées pas loin de la frontière, nos voisins peuvent représenter jusqu’à 20 % des inscrits ! Et selon les premiers retours, la pandémie ne semble pas avoir cassé cet enthousiasme.

"Notre patois s’éteint"

Qu’est-ce qui justifie cet engouement ? L’aspect linguistique, d’abord. "Ce sont des parents qui veulent vraiment apprendre le néerlandais à leurs enfants", précise la députée flamande Loes Vandromme, première échevine de Poperinge (CD&V), qui a demandé ce relevé au ministère flamand de l’Éducation. Son regret : peu d’élèves continuent en néerlandais dans le secondaire.