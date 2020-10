Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décrété l’enseignement à distance dans le secondaire dès mercredi. Les plus de 12 ans ne pourront plus se rendre à l’école et reprendront le jeudi 12 novembre. Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-Président de la FWB, justifie ce choix.

Pourquoi ne plus autoriser le présentiel dans les écoles secondaires ?