Les acteurs de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (syndicats, fédérations de pouvoirs organisateurs et associations de parents) ont rencontré à midi la ministre de l'Education Caroline Désir pour discuter des mesures annoncées ce mercredi lors du Comité de concertation. Pour rappel, la pression des syndicats pour obtenir la fermeture des écoles maternelles était vive.

Dans une circulaire qui sera publiée dans le courant de l'après-midi, la ministre rappelle que le Comité de concertation a pris la décision de maintenir les écoles maternelles ouvertes. Les activités pédagogiques dans ce niveau sont cependant suspendues à partir de la semaine prochaine et pour une durée de trois semaines et les parents sont invités à ne pas mettre leurs enfants à l'école s'ils ont la possibilité de les faire garder. Il ne s'agit pas donc d'une fermeture pure et dure de la section maternelle... mais cela y ressemble quand même.

Les cours suspendus pour tous les élèves

Par ailleurs, l'ensemble des cours seront suspendus la semaine prochaine dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y aura aucun cours en distanciel organisé pour les élèves de primaires et de secondaires.

L'enseignement hybride qui était organisé dès la 3e secondaire est donc également suspendu.