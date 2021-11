Ce mercredi 17 novembre, les députés du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles voteront un décret instituant de nouvelles règles en matière d’équipement informatique des élèves et de frais scolaires qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur les finances des familles. Selon ce nouveau décret, les écoles pourront en effet demander aux élèves et à leurs parents de débourser plusieurs centaines d’euros pour un ordinateur ou une tablette.

La Ligue des familles et le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) dénoncent dans un communiqué “un recul inacceptable alors que le cheminement vers la gratuité scolaire n’en est encore qu’à ses prémisses” et rappellent que “le gouvernement s’est engagé à poursuivre et renforcer les mesures adoptées en matière de gratuité scolaire et fixer un échéancier progressif de mise en œuvre de la gratuité.”

Concrètement, avec ce décret, quand une école demandera que les élèves soient équipés de matériel informatique, ce sera aux familles d’en supporter le coût, avec une intervention des pouvoirs publics d’à peine 75 euros. Dans les faits, les parents devront mettre plusieurs centaines d’euros de leur poche, et ce pour chaque jeune de la famille.

La Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit un fonds de solidarité permettant à entre 1 % et 5 % des élèves (selon l’indice socio-économique de l’école) de recevoir du matériel informatique gratuitement. Cela signifie que même dans les écoles les plus défavorisées, 95 % des élèves devront tout de même payer l’ordinateur ou la tablette de leur poche.

“Certes, le gouvernement a rendu cette dépense facultative. Les écoles ne peuvent que demander aux élèves l’achat d’un ordinateur ou d’une tablette, elles ne peuvent l’imposer. En pratique toutefois il est difficile pour un parent, même en difficulté financière, de ne pas équiper son enfant si le reste de la classe l’est. Car que se passe-t-il pour les élèves non équipés ou mal équipés, et qui n’ont donc pas ou peu accès au numérique ? Pas d’ordinateur, pas de cours ? Le renforcement du décrochage scolaire laissant des jeunes sur le bord du chemin et donc de l’intensification d’un enseignement à deux vitesses est réel. Ceci sans parler des autres surcoûts liés à l’usage d’un ordinateur pour l’école : une connexion internet, une imprimante, les cartouches d’encre, du papier…”, déplorent les deux associations.