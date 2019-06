La Belgique, comme le reste de l’Europe, va connaître cette semaine une canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité. L’Institut royal météorologique prévoit en effet des maxima compris entre 34 et 35 °C et la cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) a activé vendredi la phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone. (...)