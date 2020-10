A l'issue du comité de concertation, il a été décidé que les écoles resteront fermées jusqu'au 16 novembre. Les cours devraient, en principe, reprendre à cette date. "Nous ouvrirons les écoles très prudemment", a expliqué le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

A partir du lundi 16, les maternelles, primaires et première et deuxième secondaires, retourneront en présentiel. Dès la troisième secondaire, on reprend en hybride, à moitié en présentiel, à moitié à distance, jusqu'au 1er décembre. Une évaluation sera faite avant cette date pour étudier la possibilité d'un retour en présentiel à 100%.

Ces mesures doivent permettre de donner un coup de frein au virus, alors que les vacances avaient déjà été prolongées jusqu'au 11 novembre inclus.

Enseignement supérieur à distance

En ce qui concerne les cours de l'enseignement supérieur, ils devront se faire exclusivement à distance.